Joachim Löw: "Türkiye'yi çok iyi buldum"

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, 3-3'lük Türkiye maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Joachim Löw: 'Türkiye'yi çok iyi buldum'
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08 Ekim 2020 00:08
Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Takımımız ile 3-3 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Löw, "Çok keyifli bir maçtı, iki takım da çok oyuncu değiştirdi, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızı da yorumlayan deneyimli hoca, "Genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum" dedi.



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