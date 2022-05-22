Joachim Löw: "Kulüp arıyorum!"

Teknik direktörlük için uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Alman çalıştırıcı Joachim Löw kulüp takımı çalıştırmak istediğini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Joachim Löw: 'Kulüp arıyorum!'
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22 Mayıs 2022 13:35
Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Almanya Milli Takımı eski teknik direktörü Joachim Löw, Belin'deki Almanya Kupası final maçı öncesi Sky Almanya'ya yaptığı açıklamada yeniden kulüp takımı çalıştırmak için istekli olduğunu açıkladı.

Maç öncesi maç ile ilgili görüşleri sorulan Löw, kendi geleceği ile ilgili sorulan soruya "İsteğim var. ama şu anda somut bir şey yok. Bazı soran veya teklif gönderen kulüpler var. Bunlarla önümüzdeki haftalarda ilgileneceğim. Henüz bir kararım yok." dedi.

Löw, "Tekrar bir kulüp takımı çalıştırmak istiyorum. Bu hoşuma gidecek bir iş olur" açıklamasını yaptı. 

 
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