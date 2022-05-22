Joachim Löw: 'Kulüp arıyorum!'

Adı uzun süredirile anılan Almanya Milli Takımı eski teknik direktörü, Belin'deki Almanya Kupası final maçı öncesi Sky Almanya'ya yaptığı açıklamadaMaç öncesi maç ile ilgili görüşleri sorulan Löw, kendi geleceği ile ilgili sorulan soruya "" dedi.Löw, "açıklamasını yaptı.