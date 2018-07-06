Joachim Löw kararını verdi! Devam mı, tamam mı?

Almanya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nda başarısız sonuçlar almasında en büyük pay sahibi olarak gösterilen Joachim Löw, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Dünya Kupası'na aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrasında grup aşamasında turnuvaya veda eden Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Alman basının iddinasıan göre, 58 yaşındaki teknik direktör, 2022 yılının mayıs ayına kadar süren kontratını tamamlama kararı aldı.

Turnuvanın başında, ne sonuç elde ederlerse etsinler, işine devam edeceğini söyleyen Löw'ün bu sözünü yerine getirmek istiyor.

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de Güney Kore karşısında alınan mağlubiyet sonrasında Löw'e sahip çıkmıştı. Federasyon başkanın bu hareketinin de Löw'ün devem etme kararını almasında önemli bir rol aldığı söyleniyor.

Son Dakika Haberleri
...

Hikmet Karaman'dan Brezilya'ya Kupa baklavası: ''İnşallah uğurlu gelir''
...

Tataristan'ın başkenti Kazan, Dünya Kupası'na veda ediyor
...

İngiltere ve İsveç arasındaki tarihi rekabete yeni bir sayfa ekleniyor!

...

Hırvatistan ve Rusya arasındaki 4. randevu nefes kesecek! Tarihçesi...
...

Brezilya'da talihsiz sakatlık! Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldı!...
...

John Stones: "Gördüğüm en düzenbaz, en pis takım Kolombiya"
...

Mustafa Çulcu: "Dünya Kupası finali Cüneyt Çakır'ın"
...

Japonya'dan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü
...

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanına kalp dayanmaz! Maçlar..
...

Kolombiya halkından Dünya Kupası sonrası inanılmaz karşılaşma!
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri