Joachim Löw kararını verdi! Devam mı, tamam mı?

Dünya Kupası'na aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrasında grup aşamasında turnuvaya veda eden Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, geleceğiyle ilgili kararını verdi.



Alman basının iddinasıan göre, 58 yaşındaki teknik direktör, 2022 yılının mayıs ayına kadar süren kontratını tamamlama kararı aldı.



Turnuvanın başında, ne sonuç elde ederlerse etsinler, işine devam edeceğini söyleyen Löw'ün bu sözünü yerine getirmek istiyor.



Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de Güney Kore karşısında alınan mağlubiyet sonrasında Löw'e sahip çıkmıştı. Federasyon başkanın bu hareketinin de Löw'ün devem etme kararını almasında önemli bir rol aldığı söyleniyor.



