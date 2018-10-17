Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Fransa'ya 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Son 6 resmi maçın yalnızca 1'ini kazanabilen Almanya'nın hocası, flaş röportajda çok kısa bir yorum yaptı. İşte Löw'ün sözleri:
"Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı yaşıyorum. 2-1 bitmemeliydi. Diğer yanda, dünya şampiyonu ile denk bir maç oynadık. Oynadığımız iyi oyunun karşılığı bu skor değildi."
"DAHA FAZLA DEĞİŞİM İÇİN..."
"Hollanda'ya 3-0 kaybettikten sonra bugün bazı şeyleri değiştirdik. Buraya gelirken bazı radikal değişiklikler yapmıştık. Şimdi, daha fazla değişim için daha çok cesaretim var."
"DAHA ZEKİ VE SOĞUKKANLI OLMALIYIZ"
"Penaltı pozisyonu, hiç adil değildi. Hummels, Matuidi'ye değmedi bile. Matuidi kendini yere bırakıyor. Fakat, yine de takımımın oyunundan mutluyum. Tek problemimiz, pozisyonları bitirememekti. Biraz daha zeki ve soğukkanlı olmalıyız."
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Son 6 resmi maçın yalnızca 1'ini kazanabilen Almanya'nın hocası, flaş röportajda çok kısa bir yorum yaptı. İşte Löw'ün sözleri:
"Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı yaşıyorum. 2-1 bitmemeliydi. Diğer yanda, dünya şampiyonu ile denk bir maç oynadık. Oynadığımız iyi oyunun karşılığı bu skor değildi."
"DAHA FAZLA DEĞİŞİM İÇİN..."
"Hollanda'ya 3-0 kaybettikten sonra bugün bazı şeyleri değiştirdik. Buraya gelirken bazı radikal değişiklikler yapmıştık. Şimdi, daha fazla değişim için daha çok cesaretim var."
"DAHA ZEKİ VE SOĞUKKANLI OLMALIYIZ"
"Penaltı pozisyonu, hiç adil değildi. Hummels, Matuidi'ye değmedi bile. Matuidi kendini yere bırakıyor. Fakat, yine de takımımın oyunundan mutluyum. Tek problemimiz, pozisyonları bitirememekti. Biraz daha zeki ve soğukkanlı olmalıyız."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın