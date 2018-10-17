"DAHA FAZLA DEĞİŞİM İÇİN..."

"DAHA ZEKİ VE SOĞUKKANLI OLMALIYIZ"

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Fransa'ya 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu."Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı yaşıyorum. 2-1 bitmemeliydi. Diğer yanda, dünya şampiyonu ile denk bir maç oynadık. Oynadığımız iyi oyunun karşılığı bu skor değildi.""Hollanda'ya 3-0 kaybettikten sonra bugün bazı şeyleri değiştirdik. Buraya gelirken bazı radikal değişiklikler yapmıştık. Şimdi, daha fazla değişim için daha çok cesaretim var.""Penaltı pozisyonu, hiç adil değildi. Hummels, Matuidi'ye değmedi bile. Matuidi kendini yere bırakıyor. Fakat, yine de takımımın oyunundan mutluyum. Tek problemimiz, pozisyonları bitirememekti. Biraz daha zeki ve soğukkanlı olmalıyız."