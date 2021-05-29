Joachim Löw: "Bu yaz takım çalıştırmayacağım"

Fenerbahçe ile sıkça adı geçen Alman teknik adam Joachim Löw geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Joachim Löw: 'Bu yaz takım çalıştırmayacağım'
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29 Mayıs 2021 14:39
EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevini bırakacak olan Joachim Löw, Fenerbahçe taraftarının hayallerini süslerken, flaş bir açıklama geldi.

Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nın ardından bir süre dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin yanı sıra adı Barcelona ve Real Madrid ile de sıkça anılan 61 yaşındaki Alman teknik adam, "Barcelona ya da Real Madrid'i çalıştırmayacağım. Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım." diyerek kararını açıkladı.



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