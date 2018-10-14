Joachim Löw: '3-0 kötü sonuç oldu'

Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'ya 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Son dakikalar yenilen iki gole değinen Löw, "Eğer 1-0 kaybetseydik, normal bir sonuç diyebilirdik. Ancak yediğimiz son iki gol çok kötü oldu" şeklinde konuştu.Yeniden yapılanma sürecinde olduklarını vurgulayan Alman teknik adam, "Genç oyuncuların gelişmesi için zamana ihtiyaç var. Onlardan mucize bekleyemeyiz. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takım yaratmalıyız" dedi.Löw sözlerini, "Milli takım, böyle oynadığında teknik adam dahil herkes sorumluluğu üstüne almalı" ifadeleriyle tamamladı.