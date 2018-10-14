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Joachim Löw: "3-0 kötü sonuç oldu"

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'ya 3-0 mağlup olan Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, son dakikalarda yenilen iki gol sebebiyle sitem etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Joachim Löw: '3-0 kötü sonuç oldu'
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14 Ekim 2018 01:05
Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'ya 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"1-0 KAYBETSEYDİK..."

Son dakikalar yenilen iki gole değinen Löw, "Eğer 1-0 kaybetseydik, normal bir sonuç diyebilirdik. Ancak yediğimiz son iki gol çok kötü oldu" şeklinde konuştu.

"ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Yeniden yapılanma sürecinde olduklarını vurgulayan Alman teknik adam, "Genç oyuncuların gelişmesi için zamana ihtiyaç var. Onlardan mucize bekleyemeyiz. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takım yaratmalıyız" dedi.

"SORUMLULUK ALMALI"

Löw sözlerini, "Milli takım, böyle oynadığında teknik adam dahil herkes sorumluluğu üstüne almalı" ifadeleriyle tamamladı.

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