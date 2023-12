JN1 varyantı nedir? JN1 varyantı belirtileri nedir?

JN.1 ilk olarak Eylül ayında ABD'de tespit edildi ancak ilk başta yavaş yayıldı. Ancak son haftalarda, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) bağlı laboratuvarlar tarafından sıralanan test örneklerinin yüzdesi giderek artıyor ve 9 Aralık'ta sona eren iki haftalık dönemde bu oran %20'yi aştı. Bazı tahminlere göre Aralık ayı bitmeden ABD'deki yeni enfeksiyonların en az yarısından sorumlu olacak.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 19 Aralık'ta JN.1'in "hızla artan yayılımı" nedeniyle ilgi duyulan bir varyant olduğunu ilan etti. Ancak kurum, JN.1'i endişe verici bir durum olarak, yani SARS-CoV-2 virüsünün ciddiyeti artırma potansiyeli olan yeni bir türü olarak etiketlemedi; aşı etkinliğinin azalması; veya sağlık hizmeti sunumu üzerinde önemli etkiler.



JN.1 VARYANTI NEDİR?



JN.1 diğer SARS-CoV-2 varyantlarından daha mı bulaşıcı veya daha şiddetli?



JN.1, ilk kez geçen yaz ABD'de ortaya çıkan Omicron'un soyundan gelen BA.2.86 ile yakından akraba. CDC'ye göre bu iki varyant, virüsün insan hücrelerini istila etmesine izin veren kısmı olan spike proteinlerindeki tek bir fark dışında neredeyse aynı.



CDC, JN.1'in enfeksiyonların giderek artan bir kısmından sorumlu olduğu gerçeğinin, virüsün daha önceki versiyonlarına kıyasla onun daha bulaşıcı olduğunu veya vücudumuzun bağışıklık savunmasını aşmada daha iyi olduğunu gösterdiğini söylüyor. Ancak şu anda CDC, bulaşmada bir artışa neden olsa da diğer viral türlerden daha ciddi hastalığa neden olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söylüyor.



JN.1 VARYANTI BELİRTİLERİ



Birincil semptomlar muhtemelen önceki varyantlardakilerle aynı olacaktır: boğaz ağrısı veya kaşınması, yorgunluk, baş ağrısı, tıkanıklık, öksürük ve ateş.



Aşılar, testler ve tedaviler JN.1'e karşı işe yarıyor mu?



Şu ana kadar işaretler olumlu. CDC, COVID-19 testlerinin ve tedavilerinin JN.1'e karşı etkili olmasının beklendiğini söylüyor. Her ne kadar en son COVID-19 takviye aşısı XBB.1.5 varyantını hedef alacak şekilde tasarlanmış olsa da, ön araştırmalar bunun aynı zamanda daha az sayıda da olsa JN.1'e karşı çalışan antikorlar da ürettiğini gösteriyor . (Her zamanki gibi aşılar JN.1 enfeksiyonlarını tamamen engelleyemeyecektir ancak ölüm ve ciddi hastalık olasılığını azaltacaktır.)



DSÖ'nün uzman COVID-19 aşı danışma grubu, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, en azından bir miktar çapraz koruma sağlıyor gibi göründükleri için mevcut XBB.1.5 aşılarına sadık kalınmasını tavsiye etti.



JN.1 ABD'de COVID-19'da artışa neden olacak mı?



CDC artık ABD'deki her bir Kovid-19 teşhisini kayıt altına almıyor ancak hastalığın diğer göstergeleri artıyor. Atık su gözetim verileri , özellikle Kuzeydoğu'da çok sayıda COVİD-19'un dolaştığını gösteriyor. Geçen yılın bu zamanlarına göre çok daha az sayıda insan kabul edilse de hastaneye kaldırılanlar da artıyor. Ölüm oranları şu anda sabit, ancak hastaneye kaldırılanların biraz gerisinde kalıyorlar.



JN.1'in vakalarda önemli bir artışa neden olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken, ancak yoğun tatil seyahati ve toplama mevsimindeki yükselişi bulaşmanın artmasına neden olabilir. CDC, varyantla ilgili 8 Aralık tarihli güncellemesinde "Şu anda, JN.1'in bu artışlara veya Aralık ayının geri kalanında önceki yıllarda görülen olası artışlara ne ölçüde katkıda bulunabileceğini bilmiyoruz" diye yazdı .



JN.1'e ve SARS-CoV-2'nin diğer varyantlarına karşı en iyi savunma; aşı yaptırmak, kalabalık kapalı alanlarda maske takmak ve enfekte olabilecek insanlarla teması sınırlamaktır.

