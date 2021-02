New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'in, Brooklyn Nets veya New York Knicks'e katılmayı tercih ettiği iddia edildi.



New York Post'tan Marc Berman'a göre Redick, New York'a gitmek ve Nets veya Knicks ekipleri arasında bir tercih yapmak istiyor.



Redick, 2020-21 sezonunun sonuna kadar Pelicans ile sözleşme altında bulunuyor ve bu sezon oynadığı 21 maçta, 7.9 sayı ortalamasına sahip.