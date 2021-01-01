JJ Redick, NBA analisti olarak ESPN'de!

Emekli NBA oyuncusu JJ Redick'in, ESPN'de NBA analisti olarak işe girdiği belirtildi.



Geçtiğimiz haftalarda NBA'den emekli olan Redick'in, uzun yıllar boyunca yaptığı podcast sunuculuğuyla birlikte, emeklilik sonrası yayıncılık hayatına girmesi bekleniyordu.



"NBA'de 15 yıl geçirdikten sonra, saha içinde öğrendiklerimi ve sevdiğim oyunla ilgili güçlü görüşlerimi sunacağım için heyecan duyuyorum. Spor dünyasının en büyük platformu olan ESPN'de yer bulabildiğim için çok heyecanlıyım. Oyunculuk sonrası kariyerime böyle inanılmaz bir organizasyonla başlamayı dört gözle bekliyorum."



Redick, stüdyo analisti olarak ilk tecrübesini, 3 Kasım'da Brooklyn Nets ve Atlanta Hawks arasındaki maçta yaşayacak.



