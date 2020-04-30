Jimmy Floyd Hasselbaink: "Beşiktaş'a gidebilirdim"

Bir zamanlar Chelsea ve Atletico Madrid gibi büyük takımlarda forma giyen Jimmy Floyd Hasselbaink, Beşiktaş'a da transfer olabileceğini fakat Türkiye'ye gelmek istemediğini söyledi.

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Jimmy Floyd Hasselbaink: 'Beşiktaş'a gidebilirdim'
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30 Nisan 2020 20:35
Surinam asıllı Hollandalı eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink, kariyerine dair önemli bir açıklama yaptı. 

Hasselbaink'ın açıklamaları şu şekilde;

"Chelsea'de geçirdiğim 4 yılın ardından Premier Lig'de klamak istedim. Milan'a gidebilirdim ancak yedek kalacaktım, bunu istemedim. Beşiktaş'a gidebilirdim ancak Türkiye'ye gerçekten gitmek istemedim. Sonra Middlesbrough'tan teklif geldi ve oraya gittim."

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