Jimmy Floyd Hasselbaink: 'Beşiktaş'a gidebilirdim'

Surinam asıllı Hollandalı eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink, kariyerine dair önemli bir açıklama yaptı.
Hasselbaink'ın açıklamaları şu şekilde;
"Chelsea'de geçirdiğim 4 yılın ardından Premier Lig'de klamak istedim. Milan'a gidebilirdim ancak yedek kalacaktım, bunu istemedim. Beşiktaş'a gidebilirdim ancak Türkiye'ye gerçekten gitmek istemedim. Sonra Middlesbrough'tan teklif geldi ve oraya gittim."
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Hasselbaink'ın açıklamaları şu şekilde;
"Chelsea'de geçirdiğim 4 yılın ardından Premier Lig'de klamak istedim. Milan'a gidebilirdim ancak yedek kalacaktım, bunu istemedim. Beşiktaş'a gidebilirdim ancak Türkiye'ye gerçekten gitmek istemedim. Sonra Middlesbrough'tan teklif geldi ve oraya gittim."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın