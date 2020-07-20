Jimmy Durmaz'dan Omar Elabdellaoui'ye mesaj

Galatasaray'da forma giyen Jimy Durmaz, sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Omar Elabdellaoui'ye mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Jimmy Durmaz'dan Omar Elabdellaoui'ye mesaj
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20 Temmuz 2020 13:32
Galatasaray'ın sağ bek transferi için anlaşmaya vardığı iddia edilen Omar Elabdellaoui, kısa bir süre önce transferin bitmediğini ve önceliğinin Olympiakos'ta kalmak olduğunu açıkladı. Ancak Jimmy Durmaz, kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı.

Jimmy Durmaz, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Olympiakos'tan eski takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'ye "Tebrikler kardeşim, yakında görüşürüz." mesajını gönderdi.

Sarı-kırmızılı futbolcunun paylaşımının ardından Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı takıma geleceği yönünde görüş olurken, sosyal medyadaki bazı taraftarlar ise "Belki de Jimmy, Olympiakos'a dönüyor' yorumlarını yaptı.





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