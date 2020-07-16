Jimmy Durmaz'a Süper Lig'den yeni talip

Göztepe, Galatasaray'da önümüzdeki sezon düşünülmeyen Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Jimmy Durmaz'a Süper Lig'den yeni talip
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16 Temmuz 2020 09:56
Sezon sonunda Galatasaray'dan gönderilmesi düşünülen isimlerden Jimmy Durmaz'a talip çıktı. İzmir temsilcisi Göztepe, bonservis talep edilmemesi durumunda tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik patron Fatih Terim'in bu konudaki son kararını bekliyor.

Jimmy Durmaz, bu sezon Galatasaray forması ile 13 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.



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