Jimmy Durmaz'a Süper Lig'den yeni talip

Sezon sonunda Galatasaray'dan gönderilmesi düşünülen isimlerden Jimmy Durmaz'a talip çıktı. İzmir temsilcisi Göztepe, bonservis talep edilmemesi durumunda tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik patron Fatih Terim'in bu konudaki son kararını bekliyor.
Jimmy Durmaz, bu sezon Galatasaray forması ile 13 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.
Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik patron Fatih Terim'in bu konudaki son kararını bekliyor.
Jimmy Durmaz, bu sezon Galatasaray forması ile 13 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.