Jimmy Durmaz'a Komşu'dan teklif geldi!

FATİH TERİM 'KULÜP BUL' DEDİ

Sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jimmy Durmaz'a PAOK talip oldu.Yunanistan'da daha önce Olympiakos formasını da giyen tecrübeli futbolcunun karar vermek için sezon sonuna kadar bekleyeceği ifade ediliyor.Jimmy Durmaz beklentilerin çok altında kaldı. Gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüşmelerde bulunan Fatih Terim, Jimmy Durmaz'ın menajerine ayrılık haberinin verilmesini istedi.Sarı-Kırmızılı yönetime ayrılmak istemediğini belirten 31 yaşındaki futbolcu bir sezon daha şans verilmesi için ricada bulundu. Son kararı Fatih Terim'in vereceği ancak tecrübeli teknik adamın futbolcuyu kafasından çıkardığı ve forma giyebileceği bir takıma gitmesini isteyeceği öğrenildi.