Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Jimmy Durmaz ayrılığı düşünmüyor.



Yönetimin, kendisine kulüp bulması istediği oyunculardan birisi olan oyuncu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kalarak kendisini kanıtlamak istediğini bildirdi.



İki yıllık daha kontratı bulunan Jimmy Durmaz senede net 8 milyon TL kazanıyor.



