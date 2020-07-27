Jimmy Durmaz kabul etmedi!

Galatasaray'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz, ayrılmak istemiyor.

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Jimmy Durmaz kabul etmedi!
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27 Temmuz 2020 09:31
Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Jimmy Durmaz ayrılığı düşünmüyor.

Yönetimin, kendisine kulüp bulması istediği oyunculardan birisi olan oyuncu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kalarak kendisini kanıtlamak istediğini bildirdi.

İki yıllık daha kontratı bulunan Jimmy Durmaz senede net 8 milyon TL kazanıyor.



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