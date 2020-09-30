Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük'e doğru

Galatasaray'a bekleneni veremeyen Jimmy Durmaz adım adım Fatih Karagümrük'e transfer oluyor.

, Fotoğraf; AA
Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük'e doğru
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30 Eylül 2020 22:51
Galatasaray'da ilk 11'de şans bulmayan Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük yolunda.

A Spor'un haberine göre, 31 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Galatasaray'da gözden çıkarılan isimler arasında Jimmy Durmaz'ın Fatih Karagümrük'e transferinin kısa süre içinde sonuçlanacağı iddia edildi.



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