Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük'e doğru

Galatasaray'da ilk 11'de şans bulmayan Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük yolunda.
A Spor'un haberine göre, 31 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.
Galatasaray'da gözden çıkarılan isimler arasında Jimmy Durmaz'ın Fatih Karagümrük'e transferinin kısa süre içinde sonuçlanacağı iddia edildi.
A Spor'un haberine göre, 31 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.
Galatasaray'da gözden çıkarılan isimler arasında Jimmy Durmaz'ın Fatih Karagümrük'e transferinin kısa süre içinde sonuçlanacağı iddia edildi.