Jimmy Durmaz bonservisiyle gidiyor

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı yeniden renklerine bağlıyor.
A Spor'un haberine göre, İstanbul ekibi Jimmy Durmaz'ın bonservisi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.
Sarı kırmızılılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük'te 31 maçta 3 gol ve 3 asistle oynamıştı.
A Spor'un haberine göre, İstanbul ekibi Jimmy Durmaz'ın bonservisi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.
Sarı kırmızılılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük'te 31 maçta 3 gol ve 3 asistle oynamıştı.