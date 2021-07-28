Jimmy Durmaz bonservisiyle gidiyor

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz transferi için anlaşma sağladı

Haber; Sporx.com
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Jimmy Durmaz bonservisiyle gidiyor
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28 Temmuz 2021 14:47
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı yeniden renklerine bağlıyor.

A Spor'un haberine göre, İstanbul ekibi Jimmy Durmaz'ın bonservisi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük'te 31 maçta 3 gol ve 3 asistle oynamıştı. 


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