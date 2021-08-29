Jimmy Durmaz: 'Beşiktaş'ta fantastik futbolcular var'

VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Jimmy Durmaz, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Jimmy Durmaz "Maçın ilk 6 dakikası top hep bizim ayağımızdaydı. İlk 30 dakikayı iyi oynadık, iyi oyun kurduk, iyi yerleştik. Beşiktaş fantastik ve iyi oyun kuruculardan kurulu bir takım. İki iyi takım oynadı ve kazanan taraf Beşiktaş oldu." dedi.



Jimmy Durmaz ayrıca "3 gün aramız olacak. Onu iyi değerlendirip lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün takımımla gurur duyuyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Gol pozisyonlarına girdik ama maalesef atamadık. İyi bir takımız, iyi bir hava var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.



