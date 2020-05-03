Jimmy Cabot'dan transfer iddialarına yanıt

Transfer dönemi için adı Beşiktaş'la anılan Jimmy Cabot, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.
Jimmy Cabot'un takımı FC Lorient, Ligue 2 şampiyonu ilan edilmesiyle beraber gelecek sezon Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı.
Takımının Ligue 1'e çıkması hakkında Cabot; "Bu harika bir his. Maçlara devam edememiş olsak da; kupayı aldık ve bu durum kulübü ve taraftarları mutlu etti." dedi.
"İDDİALARIN OLMASI NORMAL"
Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı sorulan Jimmy Cabot; "Her transfer dönemindeki gibi iddialar ortaya çıkıyor. Benim de sözleşmem sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz." dedi.
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Jimmy Cabot'un takımı FC Lorient, Ligue 2 şampiyonu ilan edilmesiyle beraber gelecek sezon Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı.
Takımının Ligue 1'e çıkması hakkında Cabot; "Bu harika bir his. Maçlara devam edememiş olsak da; kupayı aldık ve bu durum kulübü ve taraftarları mutlu etti." dedi.
"İDDİALARIN OLMASI NORMAL"
Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı sorulan Jimmy Cabot; "Her transfer dönemindeki gibi iddialar ortaya çıkıyor. Benim de sözleşmem sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz." dedi.
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