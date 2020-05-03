Jimmy Cabot'dan transfer iddialarına yanıt

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Jimmy Cabot, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Jimmy Cabot'dan transfer iddialarına yanıt
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03 Mayıs 2020 20:37
Transfer dönemi için adı Beşiktaş'la anılan Jimmy Cabot, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.

Jimmy Cabot'un takımı FC Lorient, Ligue 2 şampiyonu ilan edilmesiyle beraber gelecek sezon Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı.

Takımının Ligue 1'e çıkması hakkında Cabot; "Bu harika bir his. Maçlara devam edememiş olsak da; kupayı aldık ve bu durum kulübü ve taraftarları mutlu etti." dedi.

"İDDİALARIN OLMASI NORMAL"

Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı sorulan Jimmy Cabot; "Her transfer dönemindeki gibi iddialar ortaya çıkıyor. Benim de sözleşmem sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

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