Jimmy Butler, Philly'den asıl ayrılma sebebini açıkladı!

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Philadelphia'daki "zorlu" tek sezonundan bahsetti ve en sonunda sınırsız bir serbest oyuncu olarak ayrılmasına yol açan şeyin takımsal bir kaos olduğunu düşündüğünü söyledi.



Butler, Sixers koçu Brett Brown ile olan ilişkisini diplomatik olarak "profesyonel" olarak nitelendirdi.



Butler, "Tommy Alter ile JJ Redick podcastte" şu ifadeleri kullandı:



"Zorluydu. Çok farklıydı. Herhangi bir günde, bir insan ve bir oyuncu olarak, kimin sorumlu olduğunu bilmiyordum. Sanırım bu benim en büyük olayımdı. Ne zaman salona gitsem, uçağa gitsem, maça girsem, ne bekleyeceğimi bilmiyordum."



Butler'a, Philadelphia'ya sonraki sezon geri dönmeyeceğini bildiği an sorulduğunda, serbest oyuncu dönemi sürecinin başlarında yaptığı bir sohbetten bahsetti:



"Biri bana geri dönmememin ana nedeninin, birinin 'Onu kontrol edebilir misiniz? Jimmy'yi kontrol edebilir misiniz? Jimmy'yi kontrol edebilirseniz, takımda kalmasını düşünebiliriz' diye sorduğunu söylemesiydi. Ben de dedim ki 'Bunun için endişelenmenize gerek yok. Kimse beni kontrol edemez.' Öncelikle, orada hiçbir şey yapmadan durmam. Ama yetişkin bir adamı kontrol etmeye çalışmak - yok, kalsın."



"TOPU BEN'İN ELİNDEN ALMALARI YANLIŞTI"



Butler, koçluk personelinin sezonun sonlarında Ben Simmons'ın elinden topu alması kararına katılmadığını, Butler'ın playofflarda Philadelphia'nın hücumunu yönetmesine izin veren bu düşünceye katılmadığını da ekledi:



"Bugün bile, bunun bu şekilde değişmesinin makul olmadığını düşünüyorum. Böyle çok iyi basketbol oynadığımızı düşünsem de, bunun makul olduğunu düşünmüyorum çünkü tüm yıl top Ben'in elindeydi. Bütün sene, top Ben'deydi. Yani bana bir playoff serisinde, öylece bir anda bunu değiştireceğinizi mi söylüyorsunuz? Ben onun gibi düşünürdüm, tuhaf hissederdim."



