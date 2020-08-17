Jimmy Butler, otel odasında 20 dolara kahve satıyor!

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, bubble'daki otel odasının dışında 'Big Face Coffee' adında geçici bir kahve dükkanı işlettiği ve fincan başına 20 dolar aldığı ortaya çıktı.Takım arkadaşı Meyers Leonard'ın şimdi silinmiş bir tweetinde açıkladığı gibi, Butler otel odasının dışında geçici bir kahve dükkanı işletiyor.Menüde, boyutuna bakılmaksızın fincan başına 20 dolar ücreti olan latte, sütlü içecekler, kapuçino ve daha fazlasını içeriyor.Butler, ESPN'den Rachel Nichols ile "The Jump" programında yayınlanan bir röportajda, yeni işi hakkında şunları söyledi:Yüksek fiyata rağmen, görünüşe göre Butler'ın kahvesine yüksek bir talep var.