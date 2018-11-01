Jimmy Butler, maçlara çıkmayı reddediyor!

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Jimmy Butler'ın, Minnesota Timberwolves'dan istediği takasının sürecini hızlandırmak adına maçlara çıkmama kararı aldığı iddia edildi.Koç Tom Thibodeau'nun, Butler'ın takasını ciddi bir şekilde müzakere etmeye henüz hazır olmadığı söylendi.Dün geceki Utah Jazz maçında forma giymeyen Butler'ın, Cuma gecesi oynanacak Golden State Warriors maçında oynamayı planladığı belirtildi.Timberwolves, sezon başlangıcından önce Butler'ın Miami Heat'e takas edilmesi konusunda kayda değer bir ilerleme yakalasa da, iki taraf da zaman içinde konuşmayı bırakmıştı. O dönemden sonra Houston Rockets'ın görüşmelerde aktif olduğu ve Butler ile menajerinin, bu takas isteğini gerçekleştirme konusunda yavaşça hareket eden Wolves yönetimine sinirli olduğu da iddia edilenler arasında.