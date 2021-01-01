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Jimmy Butler 36 sayı attı, 5 de top çaldı!

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, ekibinin Orlando Magic'i 107-90 yendiği maçta 36 sayıyla oynadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, ekibinin Orlando Magic'i 107-90 yendiği maçta 36 sayıyla oynadı.

Butler, 36 sayının yanı sıra 5 de top çalarak, ayrıca 3 ribaund ve 2 asist de kaydetti:


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