Kariyerinin kalan bölümünde ülkesinin Universidad de Chile takımında devam etmek istediğini belirten Mauricio Isla'ya kulübün efsane ismi Jhonny Herrera'dan mesaj geldi.
Jhonny Herrera, Isla hakkındaki açıklamasında; "Mauricio Isla, Universidad de Chile'ye gelecekse bir an önce gelsin. 5 yıldır aynı şeyleri dinliyorum, artık onun hedefini dinlemekten sıkıldım. Onun ihtiyaç olduğu anda geri dönmüş olmasını çok isterim. Yani şu anda, bu yılı iyi bir noktaya getirmek için geliyorsa gelsin." dedi.
ISLA BUNLARI DEMİŞTİ
Isla daha önce yaptığı açıklamada; "Çocukluğumdan bu yana Universidad de Chile taraftarıyım, en büyük idolüm de Marcelo Salas. Şili Ligi'nde hiç maça da çıkmadım, ülkemde oynamak istiyorum. Bir kulüp beni isterse, ülkeme geri dönmeye sıcak bakıyorum." dedi.
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Jhonny Herrera, Isla hakkındaki açıklamasında; "Mauricio Isla, Universidad de Chile'ye gelecekse bir an önce gelsin. 5 yıldır aynı şeyleri dinliyorum, artık onun hedefini dinlemekten sıkıldım. Onun ihtiyaç olduğu anda geri dönmüş olmasını çok isterim. Yani şu anda, bu yılı iyi bir noktaya getirmek için geliyorsa gelsin." dedi.
ISLA BUNLARI DEMİŞTİ
Isla daha önce yaptığı açıklamada; "Çocukluğumdan bu yana Universidad de Chile taraftarıyım, en büyük idolüm de Marcelo Salas. Şili Ligi'nde hiç maça da çıkmadım, ülkemde oynamak istiyorum. Bir kulüp beni isterse, ülkeme geri dönmeye sıcak bakıyorum." dedi.
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