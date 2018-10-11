Jet Sosyete son bölüm izle, Jet Sosyete oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Jet Sosyete yeni sezona sürprizlerle başladı. Kadrosuna yeni isimler dahil eden Gülse Birsel, yeni sezonun ilk bölümlerinde Ozan Güven'i konuk olarak diziye dahil etti.Yaşar Yüksel (Çağlar Çorumlu)Özpamuk Tekstil'in getir-götür sorumlusu Yaşar Usta karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul'un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babası. Rutin ve küçük dünyası beklenmedik şekilde şirketin genel müdürü olarak atanmasıyla tamamen değişecek.Safiye Yüksel (Derya Karadaş)Yaşar Usta'nın meraklı, fıkır fıkır, herşeye hakim, uyanık, herkesin nabzına göre şerbet vermeyi bilen eşi Safiye kocasının genel müdürlüğü ile jet hızıyla sosyeteye giriş yapacak; özellikle patronun eşi Gizem ile kuracağı yakınlık ile cemiyet hayatına hızla uyum sağlayacak.Cengiz Özpamuk (Cengiz Bozkurt)80'lerde pasajlarda kaçak kot satarak başladığı ticaret hayatını Özpamuk Tekstil'i kurarak taçlandıran Cengiz Bey, annesi Zahide Hanım, ilk eşinden olan oğlu Ozan ve eski bir manken olan ikinci eşi Gizem ile Jetset Konaklarında yaşamakta.Gizem Özpamuk (Gülse Birsel)Kendisini bir "moda ikonası" olarak gören 90'ların magazinel mankeni Gizem Hanım cemiyet hayatının hep şık, hep modaya uygun, ama hep süslü, hep abartılı simalarından biri. Eşine ve ama özellikle de üvey oğlu Ozan'a düşkünlüğü pek meşhur. Ozan Özpamuk (Sarp Apak)Cengiz Bey'in çapkın, neşeli, enerjik, kendini beğenmiş, sorumsuz oğlu Ozan aynı zamanda şirketin genel müdürü. Ünlü tekstil imparatoru Çıkrıkçıoğlu ailesinin büyük kızı İlayda ile nişanlı olmasına rağmen hızlı hayatına dur demeyen Ozan babası tarafından bir anda genel müdürlükten alınıp; üstelik bir de baba evindeki ergen odasına taşınmak zorunda bırakılacak.Gündüz Şahin (Bartu Küçükçağlayan)Yaşar'ın kayınbiraderi Gündüz; isminin aksine biraz agresif, sinirli, tekinsiz ama delikanlılık raconu olan bir genç. Hiçbir işte dikiş tutturamıyor; sakat işlere girme potansiyeli olan biri olmasına rağmen kendi içinde bir ahlak ve delikanlılık anlayışı var. Mafya ile başı dertte olan Gündüz için jet sosyete tamamen yabancısı olduğu bir ortam.Zahide Özpamuk (Ayşenil Şamlıoğlu)Özpamuk ailesinin biraz huysuz, biraz sonradan görme babaannesi Zahide Hanım dizilerden özendiği karizmatik, baskın karakterli hanımağalar gibi olma peşinde. Evde herşeye karışan, bir türlü tasvir etmediği gelini Gizem'e hayatı zindan etmeye çalışan Zahide Hanım'ın en büyük aşkı ise torunu Ozan. Yan villaya taşınan Yüksel ailesinden oldukça rahatsız; o sebeple sürekli olarak oğlu Cengiz'i bu kararından caydırmaya çalışacak.Pelin Soner (Hasibe Eren)Özpamuk Tekstil'in pazarlama, sosyal medya ve halkla ilişkilerinden sorumlu Pelin sosyetik olmanın gereklilikleri, moda sektörünün, lansmanların, cemiyet hayatının hızlı temposuna yetişmek içinde günde 14 saat koşuşturan bir insta fenomeni. Kendisini Özpamuk Tekstil genel müdürlüğü için biçilmiş kaftan görüyor.Tonguç (Tony) Pehlivan (Enis Arıkan)Moda sektörüne, alışverişe, iyi hayata, lükse, ünlülerle vakit geçirmeye bayılan; tatlı dilli, esprili ama bir o kadar da entrikacı ve dedikodu seven Tony Özpamuk Tekstil'in baş tasarımcısı. Kariyerinde yükselmek için entrikaya başvurmaktan, insanları birbirine düşürmekten hiç kaçınmıyor.Birkaç hafta içinde ilk bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Jet Sosyete'nin konusu da belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Jet Sosyete orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan bir komedi dizisi olacak.Gülse Şener, 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi.Liseyi Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Lise son sınıfın yaz tatilinde üç aylığına İsviçre'de leydi okuluna gitti.Daha sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde devam eden Gülse Şener, üniversitenin ikinci senesinde gazeteciliğe merak sardı ve Aktüel dergisinde muhabir olarak çalışmaya başladı.Üniversiteden mezun olduktan sonra 1994 senesinde Amerika'ya gitti. New York, Colombia Üniversitesi'nde sinema üzerine master yaptı.1996 senesinde tekrar Türkiye'ye döndü ve ATV'de kahvaltı bülteninin dış haberlerini hazırlamaya başladı ve bazı dergilerde çalışmaya devam etti.1999 Ağustosunda Murat Birsel ile evlendikten sonra "Birsel" soyadını aldı.Gülse Birsel, 2001 senesinin Aralık'ında Sabah Gazetesi'nde köşe yazarı olarak çalışmaya başladı.2002 senesinden itibaren bir süre Atv'de yayınlanan g.a.g.'ın metin yazarlığı ve sunuculuğunu yapan Birsel, Şubat 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Avrupa Yakası dizisinin senaryosunu yazmakla birlikte "Aslı" karakterini oynadı.Gülse Birsel 2012 senesinde hem senaryosunu yazıp hem oynadığı "Yalan Dünya" adlı sitcom dizisini yayınladı.Yalan DünyaAh Kalbim7 Kocalı HürmüzAvrupa YakasıHırsız VarEyvah Eski KocamGayet CiddiyimH,l, CiddiyimYolculuk Nereye Hemşerim?Velev ki Ciddiyim