Jet Sosyete dizisi neden bitti? Jet Sosyete final bölümü izle? Gülse Birsel kimdir?

Star TV'de yayınlanan Jet Sosyete dizisi neden bitti? Koronavirüs döneminde evden çekilen Jet Sosyete final bölümüyle ekranlara son kez geldi.

07 Mayıs 2020 16:42
Jet Sosyete dizisi neden bitti? Jet Sosyete final bölümü izle? Gülse Birsel kimdir?
Glüse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisi final yaptı. Yayınlandığı günden bu yana izleyicileri ekrana kitleyerek kahkahalara boğan Türk durum komedisi Jet Sosyete, yine güzüzel bir bölümle final yaptı.

JET SOSYETE NEDEN FİNAL BÖLÜMÜ YAPTI?

Avrupa Yakası ile hafızalara kazınan Gülse Birsel Jet Sosyete dizisinin son iki bölümünü corona virüs salgınından dolayı evden çekmişti. Oyuncuların evlerinden bağlanarak rol aldığı Jet Sosyete dizisi final bölümünde Sertap Erener'i de konuk etti. Gündemde sıkça araştırılan Jet Sosyete konusu ve oyuncularına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
JET SOSYETE KONUSU NE?

Özpamuk Tekstil'in sahibi Cengiz Özpamuk, oğlu Ozan'ı genel müdürlükten alır ve şirketin en alt kademesinde çalışan Yaşar Yüksel'i şirkete genel müdür yapar. Görevden alınan Ozan, Jetset Konakları'ndaki genel müdür villasını boşaltır ve yan villada oturan ailesinin yanına taşınır. Ayazağa'da bir gecekonduda yaşayan Yüksel ailesi ise Ozan'dan boşalan villaya yerleşir. Yaşar Yüksel moda sektöründe kendisini kanıtlamaya çalışırken ailesi sosyeteye girmeyi amaçlar.

JET SOSYETE OYUNCU KADROSU

Jet Sosyete oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in yer alıyor. Jet Sosyete'nin yönetmen koltuğunda ise yine Hakan Algül yer alıyor.

GÜLSE BİRSEL KİMDİR?

11 Mart 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gülse Birsel lise eğitimini Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde üniversite eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini sürdürürken gazeteciliğe merak sarmış ve Aktüel Dergisi'nde muhabir olarak çalışmıştır.
1994 yılında New York, Colombia Üniversitesi'nde master yapan Birsel 1996 yılında Türkiye'ye dönmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan g.a.g.'ın metin yazarlığı ve sunuculuğunu yapan Gülse Birsel Aralık 2001 yılında Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2003 yılında "Gayet Ciddiyim" 2004 yılında "Hala Ciddiyim!" adlı iki kitap çıkarmıştır. ATV'de yayınlanan ve kısa sürede fenomen olan "Avrupa Yakası" dizisinin senaristliği yapan Gülse Birsel ayrıca oyuncu kadrosunda yer almıştır. Bir çok dizi ve film projelerinde yer alan Gülse Birsel gazetelerde yazarlık da yapmıştır. 1999 yılından beri Murat Birsel ile evlidir.

Film ve Dizileri :
Jet Sosyete
Yalan Dünya
Ah Kalbim
7 Kocalı Hürmüz
Avrupa Yakası
Hırsız Var
Eyvah Eski Kocam
Kitapları:
Gayet Ciddiyim
Hâlâ Ciddiyim
Yolculuk Nereye Hemşerim?
Velev ki Ciddiyim

Kaynak: Sporx.com

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