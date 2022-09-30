Jesus, Weghorst'a yoğun markaj istiyor

Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sayılı günler kalırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımdaki her oyuncuya ayrı bir görev veriyor.



Savunma oyuncularından Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst'a dikkat etmelerini söyleyen Jesus, Weghorst'a yakın markaj yapılmasını istedi.



"TOPLA BULUŞMASIN"



Gustavo Henrique ve Attila Szalai, Hollandalı oyuncuyu kendi alanlarında durduracak. Vücudunu çok iyi kullanan ve topu saklayarak takımını atağa kaldıran Weghorst'un, topla buluşması mümkün olduğunca engellenecek.





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