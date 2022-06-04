Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi ve Portekizli teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Jorge Jesus'un basın toplantısına köşesinde yer verdi. Arslan, Jorge Jesus'un göreve gelmeden önce Mesut Özil'i kadroda düşünmediğini ve veto ettiğini yazdı. Arslan'ın yazısının tamamını Hürriyet gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.



Arslan'ın yazısından Mesut Özil detayıyla ilgili dikkati çeken bölümler şu şekilde:



JESUS, ÖZİL'İ VETO ETTİ



"Mesut Özil gidecek mi, kalacak mı? Bana gelen bilgi net: Jesus, Özil'i veto etti. Jorge Jesus Fenerbahçe'de ne kadar başarılı olur? Nasıl bir Fenerbahçe düşünüyor... Ben, Ali Koç yönetiminin aldığı Jorge Jesus kararını çok olumlu buluyorum ve destekliyorum.



Ama asıl soru şu: Jesus nasıl bir karar alacak? Bu konuda en önemli nokta, Mesut Özil. Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasından sonra Fenerbahçe yükselişe geçmişti.



Bu kararın, son haftalardaki yükselişte en önemli rolü oynadığı, sarı lacivertlilerin onlar ayrıldıktan sonra 'takım' olduğu ifade edilmişti.



Aldığım bilgiler, Jorge Jesus'un da aynı kanaatte olduğu yönünde. Dünkü basın toplantısında, "Yönetimin aldığı kararın yanındayım" dedi. Bu düşüncesini bu toplantıdan 2 gün önce yöneticilerle yaptığı görüşmede açıkça ifade etti:



OTORİTESİNİ GÖSTERDİ



"Mesut Özil'i takımda istemiyorum."



Jesus bu kararıyla takım üzerindeki otoritesini de ilk günden göstermiş oldu. Sadece Jesus mu? Mesut ile yönetim arasında da bağlar tamamen koptu. Jesus'un, Ali Koç'un da bulunduğu toplantıda açıkladığı bu karar Mesut Özil döneminin kapandığının açık göstergesi."



JORGE JESUS İMZA TÖRENİNDE NE DEDİ?



Portekizki teknik adam imza töreninde Mesut Özil ile ilgili soruya, "Futbolda geçmişte başarılan şeylerin çok önemli olduğunu ifade eden Jesus, "Hocalar oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar sizi bugünkü referansı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım" yanıtını verdi.



MESUT ÖZİL NE DEMİŞTİ?



Öte yandan yıldız futbolcu Mesut Özil de kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Özil şu ifadeleri kullanmıştı:



Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."





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