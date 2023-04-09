Jesus'un oğlundan olay hareket! Kafaları karıştırdı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, sarı-lacivertli takımda taşları yerinden oynattı. Bu sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile giren Fenerbahçe, Dünya Kupası öncesi büyük sükse yaratırken son dönemde beklentilerin altında kaldı.



BÜYÜK MAÇLARDA AĞIR YARA ALINDI



Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde önemli rakiplerine karşı çıktığı zorluk düzeyi yüksek maçlarda galip gelemedi. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ile 1 beraberlik yaşadı. Sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligde bol gollü galibiyetlerle taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu bol gollü galibiyetlerini derbilere ve büyük maçlara ise taşıyamadı. Hem ligde hem de Avrupa'da kritik maçlarda sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda ederken, ligde de şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.



JESUS İLE AYRILIK GÜNDEME GELDİ!



Kupadaki Kayserispor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Jesus ile yolların ayrılması bekleniyordu ancak sarı lacivertli ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı.



2 İSİM GÜNDEMDEYDİ



Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin sona ermesi durumunda 2 yerli hoca gündeme gelmişti. İddialara göre son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran şampiyon hoca Sergen Yalçın, bu isimlerin başını çekiyordu. Bir diğer ismin ise uzun yıllar hem teknik adam hem de futbolcu olarak kulübe hizmet eden Aykut Kocaman olduğu yönündeydi. Ancak Kayserispor karşısında başarılı sonuç alan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etme kararı almıştı.



JESUS'UN OĞLU'NDAN OLAY HAREKET



Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo Jesus, sosyal medya hesabından beğendiği paylaşımla taraftarı çılgına çevirdi. Fenerbahçe teknik direkötür Jorge Jesus'un büyük oğlu Gonçalo Jesus, babasını Flamengo'ya döneceğine dair sosyal medyada yapılan paylaşımları beğendi. Jorge Jesus'un oğlu Goncalo, "Fenerbahçe'yi nankör bir kulüp olarak nitelendiren ve Flamengo'ya dönmesi gerektiğini belirten" bir yorumu beğendi.



Gonçalo Jesus, Flamengo'ya olan aşkını hiçbir zaman gizlemedi. Jorge Jesus 2020'de kulüpten ayrıldığında Flamengo için bir metin yayınladı. Ayrıca Flamengo'nun Maracanã'daki maçlarında formayla izleyecek kadar fanatik bir taraftar.





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