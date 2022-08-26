Jesus'un intikam duası kabul oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un UEFA Avrupa Ligi gruplarıyla ilgili duası kabul oldu.



Jesus, Austria Wien'i eledikten sonra "Dinamo Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda hazırlanmak için çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı uzun süre 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim." demişti.



Fenerbahçe, Jesus'un istediği gibi UEFA Avrupa Ligi grubunda Dinamo Kiev ile eşleşti. Jesus'un öğrencileri, Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış, Kadıköy'de ise uzun süre 10 kişi oynadığı maçta uzatmalar sonucunda 2-1 yenilmiş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda elenmişti.



Sarı lacivertlilerin diğer rakipleri ise Fransa'dan Rennes, Güney Kıbrıs'tan AEK Larnaca oldu.







