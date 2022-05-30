Jesus'un ilk transferi o bölgeye

Tecrübeli teknik direktörartık İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi. Başkanher konuda anlaştığı Portekizli hoca için resmi açıklamanın bugün-yarın yapılacağı öğrenildi.Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; bu hafta içinde İstanbul'da olması beklenen vesözleşmeye imza atacak olan 67 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiylekazanacak. Takımla ilgili uzun zamandır çalışan Jesus'un, kurmaylarındanözellikle iki aydır sarı-lacivertlilerin maçlarını takip ettirdiği ortaya çıktı.Eksikleri tespit ettiren Jesus,konusunda adım atmayı planlıyor. Bunun için geniş bir portföy hazırlayan deneyimli hocanın sonrasındaki hamlesiyseolacak. Serdar Dursun'u ikinci forvet olarak kulübede planlayan tecrübeli teknik adamın, istediği oyuncu listesini yönetime teslim etti.