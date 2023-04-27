Jesus'un hedefi Galatasaray'ı baskı altına almak

Fenerbahçe, 24. haftadan sonra ilk kez Galatasaray'dan önce oynayacak. 4 Mart'taki Kayseri maçından sonra ilk kez önce sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Sivasspor'u yenip derbide Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Jesus'un hedefi Galatasaray'ı baskı altına almak
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27 Nisan 2023 09:18
Fenerbahçe 24. haftadaki Kayserispor maçından bu yana ilk kez şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'dan önce sahaya çıkacak.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada fikstür dağılımına şu sözlerle tepki göstermişti:

"Galatasaray neden bizden önce oynuyor bunu bilmiyorum ve anlamıyorum. Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim."

4 Mart'ta 2-1 kazanılan Kayserispor mücadelesinden sonra ilk kez önce oynayacak olan Kanarya cumartesi günü Sivas'ta kazanarak derbide ezeli rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

33. haftada da 7 Mayıs'ta Fenerbahçe deplasmanda Giresun ile karşılaştıktan 1 gün sonra Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek. 

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