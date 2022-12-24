Jesus'un gizli silahı; Ferdi Kadıoğlu

Süper Lig'de kritik Trabzonspor maçına çıkacak Fenerbahçe'de tüm planlar hazırlandı. Dünya Kupası arası sonrası hata yapmak istemeyen ve zirve yarışında büyük önem tutan bu mücadeleden 3 puan çıkarmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ismi öne çıkıyor.Son 2 yıldır kariyerinde ciddi bir çıkış yakalayan, bu sezon da Jorge Jesus yönetiminde bir joker gibi çok verimli olan başarılı futbolcu, Trabzonspor deplasmanında takımının en önemli kozu olacak.Trabzonspor'un özellikle hücumda kanat akınlarına karşı Ferdi'nin hızı, fiziksel gücü ve oyun bilgisi kullanılacak. Takım hücuma kalktığında da adam eksiltme özelliği, pas ve şut opsiyonları öne çıkacak. Ayrıca hücumda da savunmada da hızını ve temposunu korumayı bilen Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika içerisinden birden fazla mevkiide de oynayabileceği bildirildi. Sol bek başlaması beklenen genç yeteneğin oyunun gidişine göre hücumcu kanat ya da merkez orta saha rollerine bürünebileceği de belirtildi.