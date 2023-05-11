Jesus'un büyük kararsızlığı: Alioski

Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Makedon sol bek Ezgjan Alioski, Jorge Jesus'un en kararsız kaldığı oyunculardan biri oldu.



Alioski, ligde peş peşe 5 maçta kadroya alınmadıktan sonra Beşiktaş karşısında yedek soyundu. Tecrübeli oyuncu sonraki 5 lig karşılaşmasında ise toplam 303 dakika süre aldı. Ancak Jesus, son Giresunspor deplasmanında Alioski'yi bir kez daha kadroya dahil etmeyerek İstanbul'da bıraktı.



Makedon oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayı 26 resmi maçta 1421 dakika terletti, 1 gol atıp 2 asist yaptı.





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