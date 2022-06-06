Jesus'un açıklanması futbolcuları heyecanlandırdı

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından Fenerbahçe'de birçok oyuncu, sezon öncesine hazır girebilmek için bireysel antrenmanlara ağırlık verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Jesus'un açıklanması futbolcuları heyecanlandırdı
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06 Haziran 2022 08:44
Fenerbahçe'de birçok futbolcu sezonun bitip tatilin başlamasına rağmen antrenmanlara ara vermiyor. Milli takımlarda olmayan futbolcular bireysel programlar uygulayarak fizik güçlerini korumaya çalışıyor.

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından Mert Hakan, İrfan Can, Miguel Crespo, Bright Osayi Samuel ve Kim Min-Jae bireysel çalışmalar yapıyor. Arda Güler de belindeki sakatlık için tedavi programını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle sol ayağından ameliyat olan Kim Min-Jae'nin bireysel çalışmalara başlaması herkesi sevindirdi. Benzer şekilde sezonu kapatan Crespo da İstanbul'da kalıp Samandıra'da bireysel programlar uyguluyor.



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