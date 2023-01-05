Jesus'u düşündüren karar; Üçlü mü, dörtlü mü?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un pazar günkü Galatasaray derbisinde ilk 11'de değişime gitmesi muhtemel. Antalya deplasmanına kulübede başlayan, kontenjana takılarak formasını kaptıranve, takıma dönmesi muhtemel isimler olarak ön planda.Tabii ki kadronun şekillenmesinde Portekizli teknik adamın seçeceği taktik de kritik öneme sahip. Jesus, bu sezon şu ana kadar zorluk seviyesi yüksek maçlara hep 3'lü savunmayla başladı. Ancak özellikle ligde istediği sonuçları alamadı.Beşiktaş derbisinde hücumda etkili olamadan 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Trabzon deplasmanından ise 2-0'lık yenilgiyle ve tek bir isabetli şut bile çekemeden ayrıldı. Bu nedenle cevabı en çok merak edilen soru, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına savunmada 3'lü mü yoksa 4'lü mü çıkacağı. Jesus henüz bu konuda kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam, rakibi detaylı şekilde analiz edip, taktik idmanlarda denemeler yaptıktan sonra derbi stratejisini belirleyecek.