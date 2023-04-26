Jesus, 'Tarzımız bu' dedi, pahalıya patladı

Kadıköy'de İstanbulspor'la berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk şansını sürdürmek ve lider Galatasaray'a yaklaşmak adına yakaladığı dev fırsatı kullanamadı.Fenerbahçe, Arda Güler'in golleriyle 2-0 öne geçse de skoru tutamadı. Bunda en büyük etken Jorge Jesus'un oyun tarzıydı. Daha önce çizgi savunma ve önde oyunla ilgili eleştirilen Portekizli hoca, "Bu bizim oyun tarzımız" demişti. Bu oyun tarzı sarı-lacivertli takıma pahalıya patladı.Savunma arkası boşluklar, yenen goller, çaresiz kalan defans ve kaleciler yine puan kaybına yol açtı. Özellikle iç sahada tüm rakipler, Fenerbahçe'nin bu zaafını tespit ederek buna göre hücum planları hazırladı. Şampiyonluğa oynayan ya da kümede kalma mücadelesi veren takımlar kadro kalitelerindeki farklara rağmen hep aynı şekilde tehlike yarattı ve goller buldu.Sarı-lacivertlilerde hiç kimse İstanbulspor maçında puan kaybı beklemiyordu. İkinci yarının başında skor 2-0 olduktan sonra artık puan farkı dört olarak varsayıldı. 3-3'lük skordan sonra takımdaki hayal kırıklığı çok büyüktü. Sarı-lacivertli oyuncular mental olarak adeta çöktü. Kalan haftalar için takımı ayağa kaldırmak adına teknik heyet ve yönetimin büyük çaba harcadığı ifade edildi.