Jesus: 'Taraftar bizim kadar inanmıyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, Beşiktaş ve Kayserispor karşılaşmalarında taraftarların oyuncuları protesto etmesine de değindi.
Jesus, açıklamasında şu sözleri kullandı;
"Ben taraftarların bizler kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'nin lig sonuna çifte kupa kazanma ihtimaliyle girmediğini biliyorum. Zaman zaman oyunculara tepkiler olabiliyor. Son 2 maçta bunlar yaşandı. Takımını çok sevmek, hem kazanırken hem kaybederken olmalı. Sadece kazanırken tutkulu ve iyi bir taraftar olmanın benim gözümde bir değeri yok."
Portekizli teknik adam, Beşiktaş ve Kayserispor karşılaşmalarında taraftarların oyuncuları protesto etmesine de değindi.
Jesus, açıklamasında şu sözleri kullandı;
"Ben taraftarların bizler kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'nin lig sonuna çifte kupa kazanma ihtimaliyle girmediğini biliyorum. Zaman zaman oyunculara tepkiler olabiliyor. Son 2 maçta bunlar yaşandı. Takımını çok sevmek, hem kazanırken hem kaybederken olmalı. Sadece kazanırken tutkulu ve iyi bir taraftar olmanın benim gözümde bir değeri yok."
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