Jesus: 'Taraftar bizim kadar inanmıyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam, Beşiktaş ve Kayserispor karşılaşmalarında taraftarların oyuncuları protesto etmesine de değindi.



Jesus, açıklamasında şu sözleri kullandı;



"Ben taraftarların bizler kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'nin lig sonuna çifte kupa kazanma ihtimaliyle girmediğini biliyorum. Zaman zaman oyunculara tepkiler olabiliyor. Son 2 maçta bunlar yaşandı. Takımını çok sevmek, hem kazanırken hem kaybederken olmalı. Sadece kazanırken tutkulu ve iyi bir taraftar olmanın benim gözümde bir değeri yok."









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