Jesus'tan taraftarlara; 'Size ihtiyacımız var'

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus, son iki iç saha maçında futbolcuları sert şekilde protesto eden taraftarlara çağrıda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk şansı bulunan tek takım olduklarını hatırlattı.
"DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"
Jesus, "İki kulvarda da kritik bir noktadayız. Sezonu çifte kupayla tamamlamak için taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Bu takıma sahip çıkmaları gerek. Futbolcuların üzerindeki baskı ve olumsuz havayı onların sayesinde tersine çevirebiliriz" ifadelerini kullandı.
"ANKARAGÜCÜ MAÇI ÇOK ZOR GEÇECEK"
68 yaşındaki teknik adam, "Ankaragücü maçı zor geçecek ve taraftarımıza büyük iş düşecek. Belki oyuna kötü başlayacağız ancak tribünlerin vereceği enerjiyle toparlanacağız. Bu son derece olumlu bir senaryo. Tüm güçlükleri, taraftarımızla omuz omuza vererek aşıp, yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.
"DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"
Jesus, "İki kulvarda da kritik bir noktadayız. Sezonu çifte kupayla tamamlamak için taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Bu takıma sahip çıkmaları gerek. Futbolcuların üzerindeki baskı ve olumsuz havayı onların sayesinde tersine çevirebiliriz" ifadelerini kullandı.
"ANKARAGÜCÜ MAÇI ÇOK ZOR GEÇECEK"
68 yaşındaki teknik adam, "Ankaragücü maçı zor geçecek ve taraftarımıza büyük iş düşecek. Belki oyuna kötü başlayacağız ancak tribünlerin vereceği enerjiyle toparlanacağız. Bu son derece olumlu bir senaryo. Tüm güçlükleri, taraftarımızla omuz omuza vererek aşıp, yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.