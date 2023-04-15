Jesus'tan taraftarlara; 'Size ihtiyacımız var'

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus, son iki iç saha maçında futbolcuları sert şekilde protesto eden taraftarlara çağrıda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk şansı bulunan tek takım olduklarını hatırlattı.Jesus, "ifadelerini kullandı.68 yaşındaki teknik adam,dedi.