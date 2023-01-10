Jesus'tan takıma; 'Her maçı kazanmaya hazır olun'

Kendi evinde Galatasaray'a 3-0 yenilerek ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından takımla özel bir konuşma yaptı.



Maçın ardından bütün takımı etrafına toplayan Portekizli çalıştırıcı, "Siz hep kazandınız ve kazanmaya devam edeceksiniz. Benim size olan güvenimde hiçbir şüphe ve azalma yok. Kendinizi toparlayın ve bundan sonraki her maçı kazanmak için hazır olun. Eskisi gibi her maçtan üç puan alarak seri yapan bir takım istiyorum." ifadelerini kullandı.



KISA KONUŞMALAR YAPTI



Tecrübeli hocanın soyunma odasında ise performansını beğenmediği isimlerle kısa konuşmalar yaptığı öğrenildi.







