Jesus'tan Szalai'ye izin çıkmadı

Sezon başında savunma sistemini Kim ve Szalai üzerine kuran Portekizli çalıştırıcı, Kim'in ayrılığı sonrası sıkıntı yaşamıştı. Güney Koreli oyuncunun gidişinin ardından savunma liderliği Szalai'ye verildi ve onun merkezinde bir savunma yapısı kuruldu.Şimdi de Szalai'nin olası gidişi tüm hazırlıkları bozacak. Artık yeni bir savunma planı yapmak, sezon başladığı ve zaman kalmadığı için riskli olacak. Bu nedenle Szalai'nin takımda kalması için görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe, daha önce Szalai için 15 milyon euro altında kalan teklifleri değerlendirmeme kararı almıştı. Ancak bu rakam geçilmesine rağmen sarı-lacivertliler transfere soğuk...Transferde büyük bir hız içerisine giren Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun'un peşine düştü. Zenit'te kendini kabul ettiren İranlı golcü, Alman ekibine 25 milyon euroya transfer olmuştu. Ancak Leverkusen'de isteneni yapamadı, 16 maçta sadece bir gol atabildi.Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Salzburg'dan satın aldığı Alman forvet Mergim Berisha'yı Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a kiraladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburga transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.