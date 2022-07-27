Jesus'tan Kiev maçında zorunlu değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan rövanş maçında 11'de ilk maça kıyasla tek değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jesus'tan Kiev maçında zorunlu değişiklik
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27 Temmuz 2022 21:03
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, eşleşmenin ilk maçına göre 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı.

JESUS, TISSERAND'A ŞANS VERDİ

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yerine Marcel Tisserand'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

68 yaşındaki çalıştırıcı, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Savunmanın önünde Willian Arao'yu oynatan Jesus, orta alanın sağında İrfan Can Kahveci solunda ise Diego Rossi'ye şans verdi. Orta alanın ortasında İsmail Yüksek görev alırken, forvette Joshua King ve Enner Valencia gol ayakları oldu.

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