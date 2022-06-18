Jesus'tan ilginç ceza sistemi

Sezonu açan ve yoğun biçimde antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kuralları dikkat çekiyor. Futbolcularının kilolarına ve fizik durumlarına çok önem veren Jesus, ekibiyle beraber diğer çalıştığı kulüplerdeki sistemi sürdürüyor. Oyuncuların düzenli olarak kiloları kontrol ediliyor.Eğer bir oyuncu kilo aldıysa kilo başınapara cezası veriliyor. Bu kilo kontrollerine Jorge Jesus ve diğer antrenörler de katılıyor.Bu ceza paraları bir havuzda birikiyor, sezon sonunda toplanıp tesisteki çalışanlara hediyeler alınıyor.