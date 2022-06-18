Jesus'tan ilginç ceza sistemi

Sezonu açan ve yoğun biçimde antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kuralları dikkat çekiyor. Futbolcularının kilolarına ve fizik durumlarına çok önem veren Jesus, ekibiyle beraber diğer çalıştığı kulüplerdeki sistemi sürdürüyor. Oyuncuların düzenli olarak kiloları kontrol ediliyor.
Eğer bir oyuncu kilo aldıysa kilo başına 100 euro para cezası veriliyor. Bu kilo kontrollerine Jorge Jesus ve diğer antrenörler de katılıyor. Hatta eğer hoca kendisi de kilo aldıysa kendisi de bu cezaya katılıp, para veriyor. Bu ceza paraları bir havuzda birikiyor, sezon sonunda toplanıp tesisteki çalışanlara hediyeler alınıyor.
Eğer bir oyuncu kilo aldıysa kilo başına 100 euro para cezası veriliyor. Bu kilo kontrollerine Jorge Jesus ve diğer antrenörler de katılıyor. Hatta eğer hoca kendisi de kilo aldıysa kendisi de bu cezaya katılıp, para veriyor. Bu ceza paraları bir havuzda birikiyor, sezon sonunda toplanıp tesisteki çalışanlara hediyeler alınıyor.