Jesus'tan ilginç ceza sistemi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, futbolculara ve teknik heyete aldıkları kilo başına para cezası kesen bir sistem geliştirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Jesus'tan ilginç ceza sistemi
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18 Haziran 2022 12:42
Sezonu açan ve yoğun biçimde antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kuralları dikkat çekiyor. Futbolcularının kilolarına ve fizik durumlarına çok önem veren Jesus, ekibiyle beraber diğer çalıştığı kulüplerdeki sistemi sürdürüyor. Oyuncuların düzenli olarak kiloları kontrol ediliyor.



Eğer bir oyuncu kilo aldıysa kilo başına 100 euro para cezası veriliyor. Bu kilo kontrollerine Jorge Jesus ve diğer antrenörler de katılıyor. Hatta eğer hoca kendisi de kilo aldıysa kendisi de bu cezaya katılıp, para veriyor. Bu ceza paraları bir havuzda birikiyor, sezon sonunda toplanıp tesisteki çalışanlara hediyeler alınıyor.



 


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