Jesus'tan iki kupa için iddialı mesaj!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de Teknik direktör Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularına seslendi. İki kulvarda da iddialarının sürdüklerinin altını çizen Jesus, tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurguladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jesus'tan iki kupa için iddialı mesaj!
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21 Mayıs 2023 13:07
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 13:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor galibiyeti sonrasında oyuncularıyla özel toplantı yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de kalan tüm maçları kazanmak istediğini ifade etti.

Öncelikle Sivasspor'la kupada karşılaşacaklarını hatırlatan Jesus, oyunculara şu sözleri sarf etti: "Deplasmanda avantajlı sayılacak bir sonuç aldık. Evimizde de kazanmak için sahaya çıkacağız."

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ,
Süper Lig'de de iddialarının devam ettiğini belirten Jesus, son ana kadar takibe devam edeceklerini ifade etti. Gelecek hafta Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-lacivertli ekibin hocası, hataya tahammülün kalmadığını vurguladı.

Galatasaray'ın daha avantajlı olduğunu belirten Jesus, şu ifadeleri kullandı: "Fakat biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Antalyaspor ve Galatasaray'ı yenerek sezonu 83 puanla bitireceğiz. Rakibimizden de kayıp bekleyeceğiz. Sizlere güveniyorum, lige galibiyetlerle nokta koyacağız." dedi. 

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