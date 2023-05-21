Jesus'tan iki kupa için iddialı mesaj!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor galibiyeti sonrasında oyuncularıyla özel toplantı yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de kalan tüm maçları kazanmak istediğini ifade etti.
Öncelikle Sivasspor'la kupada karşılaşacaklarını hatırlatan Jesus, oyunculara şu sözleri sarf etti: "Deplasmanda avantajlı sayılacak bir sonuç aldık. Evimizde de kazanmak için sahaya çıkacağız."
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ,
Süper Lig'de de iddialarının devam ettiğini belirten Jesus, son ana kadar takibe devam edeceklerini ifade etti. Gelecek hafta Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-lacivertli ekibin hocası, hataya tahammülün kalmadığını vurguladı.
Galatasaray'ın daha avantajlı olduğunu belirten Jesus, şu ifadeleri kullandı: "Fakat biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Antalyaspor ve Galatasaray'ı yenerek sezonu 83 puanla bitireceğiz. Rakibimizden de kayıp bekleyeceğiz. Sizlere güveniyorum, lige galibiyetlerle nokta koyacağız." dedi.
Öncelikle Sivasspor'la kupada karşılaşacaklarını hatırlatan Jesus, oyunculara şu sözleri sarf etti: "Deplasmanda avantajlı sayılacak bir sonuç aldık. Evimizde de kazanmak için sahaya çıkacağız."
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ,
Süper Lig'de de iddialarının devam ettiğini belirten Jesus, son ana kadar takibe devam edeceklerini ifade etti. Gelecek hafta Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-lacivertli ekibin hocası, hataya tahammülün kalmadığını vurguladı.
Galatasaray'ın daha avantajlı olduğunu belirten Jesus, şu ifadeleri kullandı: "Fakat biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Antalyaspor ve Galatasaray'ı yenerek sezonu 83 puanla bitireceğiz. Rakibimizden de kayıp bekleyeceğiz. Sizlere güveniyorum, lige galibiyetlerle nokta koyacağız." dedi.