Jesus'tan Ferdi ve Osayi-Samuel'e özel paragraf

ÖNEMLİ KAZANIMLAR

Şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyenBaşkanbeklenen hamleyi yaptı. Kesenin ağzını açıp, tartışılmayacak bir teknik direktörle,anlaştı.Portekizlinin imzası için geri sayım sürerken, çalışmalar çoktan başladı. Sarı lacivertlileri kapsamlı bir şekilde analiz eden Jesus'un, hazırladığı raporda 14-15 oyuncunun mutlaka takımda kalmasını isterken, Ferdi ile Osayi'ye özel paragraf açtığı öğrenildi.Vitor Pereira'nın beke devşirdiği, İsmail Kartal döneminde gaza basan iki genç oyuncu Portekizli teknik adamın da gönlünü çaldı.Jesus'uniçin, "k" notları düştüğü öğrenildi.Kariyeri boyunca birçok ismi farklı mevkilerde kullanan Jesus'un hakkını, Arjantinli Gaitan, "Ondan çok şey öğrendim. Benfica'ya geldiğimde forvettim. Beni kanat oynamaya itti. Orada oynayamayacağımı düşündüm ama bugün orada iyi olduğumu biliyorum. O taktiksel olarak o en iyisi, bunu saklamaya gerek yok" sözleriyle teslim etmişti.