Jesus'tan Cumhuriyet mesajı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Cumhuriyet Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Jesus yaptığı paylaşımla Türkiye'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Portekizli teknik adam, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
Jesus yaptığı paylaşımla Türkiye'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Portekizli teknik adam, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!" pic.twitter.com/sPSmS2Y1c1
— Sporx (@sporx) October 29, 2022
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