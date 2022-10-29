Jesus'tan Cumhuriyet mesajı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jesus'tan Cumhuriyet mesajı!
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29 Ekim 2022 22:20
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Cumhuriyet Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Jesus yaptığı paylaşımla Türkiye'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Portekizli teknik adam, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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