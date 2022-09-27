Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı orta sahanın merkezinde ikilisi Willian Arao ile Miguel Crespo olacak.
ORTA SAHADA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ELE GEÇİRME PLANI
Jorge Jesus, bitmek bilmeyen enerjiye sahip olan ve sahada basmadık yer bırakmayan iki futbolcuyla orta saha üstünlüğünü ele geçirmeyi planlıyor.
DUVAR GÖREVİ
İki oyuncu rakip ataklarını da ilk karşılayan duvar olacak.
ORTA SAHADA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ELE GEÇİRME PLANI
Jorge Jesus, bitmek bilmeyen enerjiye sahip olan ve sahada basmadık yer bırakmayan iki futbolcuyla orta saha üstünlüğünü ele geçirmeyi planlıyor.
DUVAR GÖREVİ
İki oyuncu rakip ataklarını da ilk karşılayan duvar olacak.
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