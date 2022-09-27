Jesus'tan Arao ve Crespo'ya 'duvar' görevi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Willian Arao ve Miguel Crespo ile derbide orta saha üstünlüğü ele geçirmeyi planlıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Jesus'tan Arao ve Crespo'ya 'duvar' görevi
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27 Eylül 2022 11:05
Willian Arao
Willian Arao
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı orta sahanın merkezinde ikilisi Willian Arao ile Miguel Crespo olacak.

ORTA SAHADA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ELE GEÇİRME PLANI

Jorge Jesus, bitmek bilmeyen enerjiye sahip olan ve sahada basmadık yer bırakmayan iki futbolcuyla orta saha üstünlüğünü ele geçirmeyi planlıyor.

DUVAR GÖREVİ

İki oyuncu rakip ataklarını da ilk karşılayan duvar olacak.

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