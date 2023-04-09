Jesus'tan 8 ay sonra Serdar Dursun sürprizi!

Fenerbahçe'de Serdar Dursun uzun bir aranın ardından yeniden ilk 11'e dönüyor. Ligde en son 8 ay önceki Adana Demirspor maçında sahaya ilk 11'de sürülen Serdar Dursun, Fatih Karagümrük maçında muradına eriyor. İşte detaylar…

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Jesus'tan 8 ay sonra Serdar Dursun sürprizi!
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09 Nisan 2023 12:39
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en skorer ismi olan Serdar Dursun, Jesus'un gelişiyle yedek kulübesine hapsolmuştu. Beklediği forma şansını bir türlü bulamayan Serdar Dursun, nihayet amacına ulaşıyor.

SERDAR DURSUN 8 AYIN ARDINDAN İLK 11'E

Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kupadaki Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya sürülen Serdar Dursun 1 gol, 2 asistlik performansıyla göze girdi.

KUPADA ŞOV YAPTI

Kupada 90 dakika sahada kalan Serdar Dursun, ligde en son 8 ay önce oynanan Adana Demirspor maçında sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Jesus son haftalarda yaşadığı forvet sıkıntısını yarın Serdar Dursun ile çözmeye çalışacak.

DERBİDE YEDEK SOYUNMUŞTU

Serdar Dursun'un Beşiktaş derbisine de ilk 11'de çıkması beklenmiş ancak Jesus, Joao Pedro'yu tercih etmişti. Dev maçta tel tel dökülen Joao Pedro, taraftarlarca protesto edilmişti. Serdar Dursun'un Karagümrük maçı performansı şimdiden merak konusu.

SERDAR DURSUN'UN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 33 maçta 15 gol, 4 asistlik katkı veren Serdar Dursun, bu sezon ise 21 maçta 4 gol, 4 asistle oynuyor.

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