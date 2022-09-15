Jesus'tan 6 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa'nın Rennes takımına konuk olan Fenerbahçe'in teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçına göre takımını rotasyonlu bir kadroyla sahaya sürdü.



Portekizli teknik adam, Roazhon Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de görevlendirdiği isimlerde Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miguel Crespo, Ezgjan Alioski, Joao Pedro ve Diego Rossi'yi yedek kulübesine çekti.



Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e sürdü.



Rennes karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, üçlü savunmasını Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Lincoln Henrique'yi oynatan 68 yaşındaki teknik adam, orta ikilide İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı tercih etti. Jesus, gol yollarında ise İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi'ye güvendi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Diegu Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Emre Mor ise yedek soyundu.





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