Jesus sol bek istiyor; Ferdi başka mevkiiye

Fenerbahçe'de sol bek transferi gündemde. Teknik direktörsarı lacivertli yönetime verdiği rapordaBu nedenle Portekizli çalıştırıcının sarı lacivertli yönetimedediği belirtildi.Fenerbahçe yönetiminin teknik heyetin isteği doğrultusunda sol bek adayları için görüşmelere başladığı kaydedildi.Sarı lacivertlilerin gündemine aldığı isimler arasında Boavista forması giyen 22 yaşındakive Sao Paulo'da oynayan 21 yaşındakibulunduğu ifade edildi.Fenerbahçe'nin her iki kulüple de temasa geçtiği ancak Standart Liege'in de Welington'u kadrosuna katmak istediği kaydedildi.Sarı lacivertli takımda yerli sol bek adayı olarak ise Sivasspor forması giyengündemde.Sivas ekibi, Uğur Çiftçi'nin sözleşmesini Haziran ayında 2027 yılına kadar uzatmıştı.