Jesus sinirlendi; 'Bu kadar kolay kart görmeyin'

Trabzonspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de son 3 maçta görülen kırmızı kartlar konuşulmaya başlandı.



Sarı-Lacivertliler'in Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularına bu konuda uyarıda bulundu. Jesus, oyuncularına, "Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor. Ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Saha içinde daha dikkatli olmalıyız" şeklinde seslendi.



KÖTÜ BİR SERİ



Fenerbahçe, Süper Lig'de 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez üst üste üç maçta kırmızı kart gördü. Jesus'un ekibi, 13. haftadaki Sivas maçında Batshuayi'nin ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Fenerbahçe bu maçı 1-0 kazandı. Ligin 14. haftasında oynanan Giresun maçında ise Pedro yine ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kanarya, son olarak Trabzon maçında da Crespo'nun atılmasıyla 10 kişi kalmıştı.







